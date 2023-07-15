В Одессе откроют коммунальный хаб для ветеранов

Люди во новом хабе. Фото: Veteran Hub

В Одессе планируется открыть коммунальный хаб для ветеранов войны. Он будет называться "Сервисный офис" и будет обслуживаться из бюджета города.

Об этом сообщили на постоянной депутатской комиссии по социальной политике.

Читайте также:

"Все наши герои и их семьи сталкиваются с огромным колесом бюрократии. Так работает система, которую мы пытаемся сломать. "Сервисный офис "Ветеран Хаб"" будет создан именно для этого", — отметили члены комиссии.

Сколько ветеранов в Одессе

По состоянию на 1 декабря 2022 г. в Одессе было зарегистрировано 10 234 участников боевых действий. Десятки тысяч ребят сейчас на фронте. К концу прошлого года в нашем городе проживают 2786 — ветеранов с инвалидностью 1, 2, 3 группы, полученной в результате войны.

Что известно о "Ветеран Хаб"

Veteran Hub — простор для ветеранов и общественных организаций, работающих в сфере ветеранов. Был создан для централизованного предоставления услуг ветеранам, работникам сектора безопасности, их родным и близким, а также для поддержки процесса интеграции бойцов в гражданскую жизнь.

Напомним, в Украине создают все новые и новые возможности для предоставления медицинских услуг жителям временно оккупированных и освобожденных территорий. Так, в Одесской области создали медицинский хаб, который будет обслуживать сразу четыре области.