В Одесі відкриють комунальний хаб для ветеранів

Люди у новоствореному хабі. Фото: Veteran Hub

В Одесі планують відкрити комунальний хаб для ветеранів війни. Він матиме назву "Сервісний офіс" та обслуговуватиметься з бюджету міста.

Про це повідомили на постійній депутатській комісії з питань соціальної політики.

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"Усі наші герої та їхні сім'ї стикаються з величезним колесом бюрократії. Так працює система, яку ми намагаємось зламати. "Сервісний офіс "Ветеран Хаб" буде створено саме для цього", — зазначили члени комісії.

Скільки ветеранів в Одесі

Станом на 1 грудня 2022 року в Одесі було зареєстровано 10 234 учасники бойових дій. Десятки тисяч хлопців та дівчат зараз на фронті. На кінець минулого року у нашому місті мешкають 2 786 ветеранів з інвалідністю 1, 2, 3 групи, отриманою в результаті війни.

Що відомо про "Ветеран Хаб"

Veteran Hub — простір для ветеранів та громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ. Був створений задля централізованого надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким, а також для підтримки процесу інтеграції бійців у цивільне життя.

Нагадаємо, в Україні створюють все нові й нові можливості для надання медичних послуг жителям тимчасово окупованих та звільнених територій. Так, на Одещині створили медичний хаб, який обслуговуватиме одразу чотири області.