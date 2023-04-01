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В Одессе открыли еще четыре заведения McDonald's: адреса

1 апреля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Очередей должно стать меньше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 1 апреля, в Одессе заработали еще четыре заведения McDonald's. Так в городе работает уже девять ресторанов быстрого питания.

Об этом сообщила компания в instagram.

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  • просп. Добровольского, 116-А (07:00 – 22:00);
  • Южная дорога, 101-А (10:00 – 20:00);
  • просп. Шевченко, 2-Б (07:00 – 22:00);
  • ул. Разумовского, 60 (08:00 – 22:00).

Также 28 марта в городе заработало 5 заведений. Дверь открыть по следующим адресам:

  • ул. Пантелеймоновская, 17-б (07:00 – 22:00);
  • ул. Дерибасовская, 23/1; (09:00 – 21:00);
  • пл. Независимости, 1 (07:00 – 22:00);
  • ул. Черняховского, 1-б (07:00 – 22:00);
  • ул. Краснова, 14а (07:00 – 22:00).

Кстати, доставка пока не работает, поэтому единственный вариант приобрести бургеры и картофель фри — это выстоять живую очередь.

Обновленное меню

В McDonald's устанавливают сокращенное меню, однако главные блюда останутся. Расширение меню будет зависеть от того, как будут восстанавливаться цепи поставки и как будут увеличиваться объемы складов. В настоящее время нет Чикен ролла, куриных крылышек и стрипсов и Филе-о-Фиш. Также в меню выросли цены на почти все позиции из-за удорожания продуктов в Украине. В частности, если до 24 февраля Гамбургер стоил 28 гривен, то сейчас — 49 гривен, Чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.

Напомним, с 29 марта американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запускает доставку своих блюд через Bolt Food. В тестовом режиме услуга будет доступна в Киеве и Львове.

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