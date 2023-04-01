В Одесі відкрили ще чотири заклади McDonald's: адреси

Черг має стати менше

Сьогодні, 1 квітня, в Одесі запрацювали ще чотири заклади McDonald's. Відтак в місті працює вже дев’ять ресторанів швидкого харчування.

Про це поінформувала компанія в instagram.

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просп. Добровольського, 116-А (07:00 – 22:00);

Південна дорога, 101-А (10:00 – 20:00);

просп. Шевченка, 2-Б (07:00 – 22:00);

вул. Розумовського, 60 (08:00 – 22:00).

Також 28 березня в місті запрацювало 5 закладів. Двері відчинити за наступними адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-б (07:00 – 22:00);

вул. Дерибасівська, 23/1; (09:00 – 21:00);

пл. Незалежності, 1 (07:00 – 22:00);

вул. Черняховського, 1-б (07:00 – 22:00);

вул. Краснова, 14а (07:00 – 22:00).

До речі, доставка поки що не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.

Оновлене меню

У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.

Нагадаємо, з 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запускає доставку своїх страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга спочатку буде доступною у Києві та Львові.