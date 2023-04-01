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В Одесі відкрили ще чотири заклади McDonald's: адреси

1 квітня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Черг має стати менше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 1 квітня, в Одесі запрацювали ще чотири заклади McDonald's. Відтак в місті працює вже дев’ять ресторанів швидкого харчування. 

Про це поінформувала компанія в instagram. 

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Де запрацюють ресторани та графік роботи

  • просп. Добровольського, 116-А (07:00 – 22:00);
  • Південна дорога, 101-А (10:00 – 20:00);
  • просп. Шевченка, 2-Б (07:00 – 22:00);
  • вул. Розумовського, 60 (08:00 – 22:00).

Також 28 березня в місті запрацювало 5 закладів. Двері відчинити за наступними адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б (07:00 – 22:00);
  • вул. Дерибасівська, 23/1; (09:00 – 21:00);
  • пл. Незалежності, 1 (07:00 – 22:00);
  • вул. Черняховського, 1-б (07:00 – 22:00);
  • вул. Краснова, 14а (07:00 – 22:00).

До речі, доставка поки що не працює, тож єдиний варіант придбати бургери та картоплю фрі — це вистояти живу чергу.

Оновлене меню 

У McDonald's встановлюють скорочене меню, проте головні страви залишаться. Розширення меню буде залежати від того, як відновлятимуться ланцюги постачання та як збільшуватимуть обсяги складів. Наразі в наявності немає Чікен рола, курячих крилець та стріпсів та Філе-о-Фіш. Також у меню зросли ціни на майже всі позиції через здорожчання продуктів в Україні. Зокрема, якщо до 24 лютого Гамбургер коштував 28 гривень, то нині — 49 гривень, Чизбургер здорожчав із 32 до 57 гривень.

Нагадаємо, з 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запускає доставку своїх страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга спочатку буде доступною у Києві та Львові.

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