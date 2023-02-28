В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Приморска

Движение открывается только для водителей

Со 2 марта открывается транзитное движение автотранспорта по улице Приморская. Тем временем пешеходное движение будет запрещено.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Запланировано возобновление дорожного движения по улице Приморской на участке от Военного спуска до Таможенной площади. Однако хочу отметить, что режим движения на данном участке дороги будет осуществляться в транзитном режиме", — отметил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко.

Что означает транзитное движение транспорта

Остановка, стоянка или парковка на участке от Военного спуска до Таможенной площади запрещены.

Улица открывается исключительно для транспорта — пешеходное движение будет запрещено.

За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.

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