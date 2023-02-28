В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Приморска

В Одессе открывают транзитное движение по улице Приморская: что это значит
Со 2 марта открывается транзитное движение автотранспорта по улице Приморская. Тем временем пешеходное движение будет запрещено.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Запланировано возобновление дорожного движения по улице Приморской на участке от Военного спуска до Таможенной площади. Однако хочу отметить, что режим движения на данном участке дороги будет осуществляться в транзитном режиме", — отметил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко.
Что означает транзитное движение транспорта
Остановка, стоянка или парковка на участке от Военного спуска до Таможенной площади запрещены.
Улица открывается исключительно для транспорта — пешеходное движение будет запрещено.
За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.
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