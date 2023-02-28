В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Приморська

Рух відкривається тільки для водіїв

З 2 березня відкривається транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух буде заборонений.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Заплановано відновлення дорожнього руху по вулиці Приморській на ділянці від Військового узвозу до Митної площі. Однак хочу зазначити, що режим руху на даній ділянці дороги буде здійснюватись у транзитному режимі", — зазначив директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Артем Сидоренко.

Що означає транзитний рух транспорту

Зупинка, стоянка або парковання на ділянці від Військового узвозу до Митної площі — заборонені.

Вулиця відкривається виключно для транспорту — пішохідний рух буде заборонений.

За дотриманням правил будуть слідкувати патрулі військової служби правопорядку.

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