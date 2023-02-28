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В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Приморська: що це означає

28 лютого 2023 13:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Приморська
Рух відкривається тільки для водіїв
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 2 березня відкривається транзитний рух автотранспорту вулицею Приморська. Тим часом пішохідний рух буде заборонений.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Заплановано відновлення дорожнього руху по вулиці Приморській на ділянці від Військового узвозу до Митної площі. Однак хочу зазначити, що режим руху на даній ділянці дороги буде здійснюватись у транзитному режимі", — зазначив директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Артем Сидоренко.

Що означає транзитний рух транспорту

Зупинка, стоянка або парковання на ділянці від Військового узвозу до Митної площі — заборонені. 

Вулиця відкривається виключно для транспорту — пішохідний рух буде заборонений.

За дотриманням правил будуть слідкувати патрулі військової служби правопорядку.

Цікаво водіям

В Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МЗС. Деталі читайте в матеріалі.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію". 

Нагадаємо, в Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.

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