В Одессе судят администратора Telegram-каналов о повестках

В Одессе отправили под стражу администратора канала о повестках
В Одессе судят администратора Telegram-каналов, сообщавших о местах раздачи повесток. Его обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ. В качестве меры пресечения мужчину взяли под стражу на 60 суток.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из определения Приморского районного суда.
Подробности дела
По материалам дела, работник "Новой почты" создал два Telegram-канала — на 6,8 тыс. и 2,8 тыс. подписчиков. В них он сообщал в режиме реального времени о местонахождении работников ТЦК, а также публиковал соответствующие фото и видео.
Можно ли снимать ТЦК
Закон не запрещает снимать видео или фотографировать работников ТЦК. Впрочем, распространение этих материалов в сети, тем более с целью сорвать мобилизационные меры, может быть признано правонарушением. В частности, суды расценивают такие действия, как препятствование законной деятельности ВСУ. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, выложившему в Tik-Tok видео о том, как работники ТЦК вручают повестки. Также в Харькове судили студента, создавшего Telegram-канал о местах раздачи повесток.
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