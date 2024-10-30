В Одессе судят администратора Telegram-каналов о повестках

Военные на улице. Фото: иллюстративное/Мы Украина

В Одессе судят администратора Telegram-каналов, сообщавших о местах раздачи повесток. Его обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ. В качестве меры пресечения мужчину взяли под стражу на 60 суток.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из определения Приморского районного суда.

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Подробности дела

По материалам дела, работник "Новой почты" создал два Telegram-канала — на 6,8 тыс. и 2,8 тыс. подписчиков. В них он сообщал в режиме реального времени о местонахождении работников ТЦК, а также публиковал соответствующие фото и видео.

Можно ли снимать ТЦК

Закон не запрещает снимать видео или фотографировать работников ТЦК. Впрочем, распространение этих материалов в сети, тем более с целью сорвать мобилизационные меры, может быть признано правонарушением. В частности, суды расценивают такие действия, как препятствование законной деятельности ВСУ. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, выложившему в Tik-Tok видео о том, как работники ТЦК вручают повестки. Также в Харькове судили студента, создавшего Telegram-канал о местах раздачи повесток.