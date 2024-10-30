В Одесі судять адміністратора Telegram-каналів про повістки

Військові на вулиці. Фото: ілюстративне/Ми Україна

В Одесі судять адміністратора Telegram-каналів, які повідомляли про місця роздачі повісток. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. В якості запобіжного заходу чоловіка взяли під варту на 60 діб.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Приморського районного суду.

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Подробиці справи

За матеріалами справи, працівник "Нової пошти" створив два Telegram-канали — на 6,8 тис. і 2,8 тис. підписників. У них він повідомляв у режимі реального часу про місцеперебування працівників ТЦК, а також публікував відповідні фото і відео.

Чи можна знімати ТЦК

Закон не забороняє знімати на відео або фотографувати працівників ТЦК. Втім, поширення ці матеріали у мережі, тим більше з метою зірвати мобілізаційні заходи, може бути визнано правопорушенням. Зокрема, суди розцінюють такі дії як перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловікові, який виклав у Tik-Tok відео про те, як працівники ТЦК вручають повістки. Також у Харкові судили студента, який створив Telegram-канал про місця роздачі повісток.