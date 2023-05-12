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В Одессе отреставрировали старинную дверь: как подать заявку

12 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе отреставрировали старинную дверь: как подать заявку
Двери украшают памятник архитектуры – дом Фельдмана. Фото: "Тысячи дверей".
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Специалисты проекта "Тысячи дверей Одессы" отреставрировали дверь XIX века. Они расположены на Дегтярной 13 в доме Фишеровича.

Об этом стало известно из проекта "Тысячи дверей".

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"Реставрация превратила дверь. Появилось новое стекло с декоративной обвязкой световых проемов обеих створок, воспроизведены карнизы и створочные планки со стороны двора и подъезда — каждая деталь переливается мастерством и преданностью реставраторов "Тысячи дверей"", — говорится в сообщении.

Отреставрированные двери в Одессе. Фото: "Тысячи дверей".
Отреставрированные двери в Одессе. Фото: "Тысячи дверей".

Авторы проекта мечтают вернуть историческим домам центра аутентичный вид, реставрируя и восстанавливая утраченную столярку и ажурные ворота. Горожане могут подать заявку по ссылке.

Напомним, одесские реставраторы спасли большие двустворчатые дубовые двери доходного дома Навроцкого на улице Садовой. Они украшены резными гирляндами с растительным орнаментом и теперь их красота сохранится на долгие годы.

Также мы писали, что в доме по улице Арнаутской восстановили целостность картины между карнизом и потолком. Плафон парадной, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна, в доходном доме братьев Гольдштейн, был в заброшенном состоянии более года.

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