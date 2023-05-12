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В Одесі відреставрували старовинні двері: як подати заявку

12 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відреставрували старовинні двері: як подати заявку
Двері прикрашають пам'ятку архітектури — будинок Фельдмана. Фото: "Тисячі дверей".
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Фахівці проєкту "Тисячі дверей Одеси" відреставрували двері XIX століття. Вони розташовані на Дігтярній 13 у будинку Фішеровича.

Про це стало відомо з проєкту "Тисячі дверей".

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"Реставрація перетворила двері. З'явилося нове скло з декоративною обв'язкою світлових прорізів обох стулок, відтворені карнизи та стулкові планки з боку подвір'я та під'їзду — кожна деталь переливається майстерністю та відданістю реставраторів "Тисячі дверей"", — йдеться в повідомленні.

Відреставровані двері в Одесі. Фото: "Тисячі дверей".
Відреставровані двері в Одесі. Фото: "Тисячі дверей"

Автори проєкту мріють повернути історичним будинкам центру автентичний вигляд, реставруючи та відновлюючи втрачену столярку та ажурні ворота. Містяни можуть подати заявку за посиланням

Нагадаємо, одеські реставратори врятували великі двостулкові дубові двері прибуткового будинку Навроцького на вулиці Садовій. Вони прикрашені різьбленими гірляндами з рослинним орнаментом й тепер їх краса збережеться на довгі роки. 

Також ми писали, що у будинку на вулиці Арнаутській відновили цілісність картини між карнизом і стелею. Плафон парадної, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна, що в доходному будинку братів Гольдштейн, був у занедбаному стані понад рік.

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