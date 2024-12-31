В Одессе военный до смерти забил товарища

В Одессе судили военного. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одессе судили военного-контрактника. Во время застолья с собратьями он поругался с одним из них. Ссора закончилась трагедией. Мужчину признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Инцидент произошел еще до полномасштабного вторжения. Военные употребляли алкоголь и играли в карты в спальном помещении казармы. Один из них сильно напился и стал оскорблять подсудимого и плохо говорить о его сестре. Остальные делали ему замечание, но безуспешно. Наконец обвиняемый несколько раз ударил обидчика. Тот лег спать. Позже, увидев, что избитый не просыпается, товарищи вызвали скорую. Впрочем, спасти его не удалось.

Что решил суд

Обвиняемый признал свою вину. Он заявил, что хотел только избить потерпевшего из-за личного оскорбления, но не желал ему смерти. Впрочем, судья назначил ему наказание в виде семи лет заключения.

Напомним, на скамье подсудимых оказался военный, насмерть сбивший на автомобиле работницу ДТП. Также в Одесской области судили военного, который не вернулся на службу после лечения.