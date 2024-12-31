В Одесі військовий до смерті забив товариша

В Одесі судили військового. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одесі судили військового-контрактника. Під час застілля з побратимами він посварився з одним з них. Сварка закінчилася трагедією. Чоловіка визнали винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Інцидент мав місце ще до повномасштабного вторгнення. Військові вживали алкоголь і грали у карти у спальному приміщенні казарми. Один з них сильно напився й почав ображати підсудного та погано говорити про його сестру. Інші робили йому зауваження, але безуспішно. Врешті обвинувачений декілька разів вдарив кривдника. Той ліг спати. Пізніше, побачивши, що побитий не прокидається, товариші викликали швидку. Втім, врятувати його не вдалося.

Що вирішив суд

Обвинувачений визнав свою провину. Він заявив, що хотів лише побити потерпілого через особисту образу, але не бажав йому смерті. Втім, суддя призначив йому покарання у вигляді семи років ув'язнення.

Нагадаємо, на лаві підсудних опинився військовий, який на смерть збив на автівці працівницю ДТП. Також на Одещині судили військового, який не повернувся на службу після лікування.