В Одессе военного осудили за кражи и грабеж во время войны

Молоток судьи на столе. Фото: shutterstock

В Одессе задержали военнослужащего, который после лечения не вернулся в часть, а вместо этого совершил несколько преступлений. Суд учёл все обстоятельства и назначил ему реальное лишение свободы.

Об этом Новини.LIVE стало известно из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Солдат из Одессы, который проходил службу по контракту в мотопехотном батальоне, после лечения не вернулся в воинскую часть. Кроме того, в течение месяца он совершил несколько преступлений. Однажды он попросил у продавщицы телефон "для звонка", но схватил его и убежал. Телефон стоимостью 1900 гривен он оставил себе. Через несколько дней, в магазине он похитил из женской сумки кошелек, в котором были 12 800 гривен, их злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, рассказал о своем тяжелом материальном положении и попросил не наказывать строго. Однако суд учел, что он уже имел судимости и был досрочно освобожден для службы в армии, но надлежащих выводов не сделал. В конце концов военного признали виновным по трем статьям — неявка на службу во время военного положения, грабеж и кража. Ему назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также он должен возместить потерпевшей 12 800 гривен и оплатить судебные издержки.

