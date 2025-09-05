Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе солдат совершил кражу и грабеж — суд вынес приговор

В Одессе солдат совершил кражу и грабеж — суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 01:34
В Одессе военного осудили за кражи и грабеж во время войны
Молоток судьи на столе. Фото: shutterstock

 

В Одессе задержали военнослужащего, который после лечения не вернулся в часть, а вместо этого совершил несколько преступлений. Суд учёл все обстоятельства и назначил ему реальное лишение свободы.

Реклама
Читайте также:

Об этом Новини.LIVE стало известно из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Солдат из Одессы, который проходил службу по контракту в мотопехотном батальоне, после лечения не вернулся в воинскую часть. Кроме того, в течение месяца он совершил несколько преступлений. Однажды он попросил у продавщицы телефон "для звонка", но схватил его и убежал. Телефон стоимостью 1900 гривен он оставил себе. Через несколько дней, в магазине он похитил из женской сумки кошелек, в котором были 12 800 гривен, их злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, рассказал о своем тяжелом материальном положении и попросил не наказывать строго. Однако суд учел, что он уже имел судимости и был досрочно освобожден для службы в армии, но надлежащих выводов не сделал. В конце концов военного признали виновным по трем статьям — неявка на службу во время военного положения, грабеж и кража. Ему назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также он должен возместить потерпевшей 12 800 гривен и оплатить судебные издержки.

Напомним, мы писали, что в России наказали блоггершу, критиковавшую "СВО". Также мы сообщали, что в Ровно на вокзале мужчина ранил незнакомца.

Одесса суд Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации