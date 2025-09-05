В Одесі військового засудили за крадіжки й грабіж під час війни

Молоток судді на столі. Фото: shutterstock

В Одесі затримали військового, який після лікування не повернувся до частини, а замість цього скоїв низку злочинів. Суд врахував усі обставини і призначив йому реальний строк ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися із Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Солдат з Одеси, який проходив службу за контрактом у мотопіхотному батальйоні, після лікування не повернувся до військової частини. Крім того, впродовж місяця він скоїв кілька злочинів. Одного разу він попросив у продавчині телефон "для дзвінка", але схопив його та втік. Мобільний вартістю 1900 гривень він залишив собі. Через кілька днів, в магазині він викрав з жіночої сумки гаманець, в якому були 12 800 гривень, їх зловмисник витратив на власний розсуд.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав вину, розповів про своє важке матеріальне становище й попросив не суворо карати. Проте суд врахував, що він уже мав судимості й був достроково звільнений для служби в армії, але належних висновків не зробив. Зрештою військового визнали винним за трьома статтями — нез’явлення на службу під час воєнного стану, грабіж і крадіжка. Йому призначили покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Також він має відшкодувати потерпілій 12 800 гривень та сплатити судові витрати.

