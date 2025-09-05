Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі військовий займався пограбуванням — як покарав суд

В Одесі військовий займався пограбуванням — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 01:34
В Одесі військового засудили за крадіжки й грабіж під час війни
Молоток судді на столі. Фото: shutterstock

В Одесі затримали військового, який після лікування не повернувся до частини, а замість цього скоїв низку злочинів. Суд врахував усі обставини і призначив йому реальний строк ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися із Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Солдат з Одеси, який проходив службу за контрактом у мотопіхотному батальйоні, після лікування не повернувся до військової частини. Крім того, впродовж місяця він скоїв кілька злочинів. Одного разу він попросив у продавчині телефон "для дзвінка", але схопив його та втік. Мобільний вартістю 1900 гривень він залишив собі. Через кілька днів, в магазині він викрав з жіночої сумки гаманець, в якому були 12 800 гривень, їх зловмисник витратив на власний розсуд.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав вину, розповів про своє важке матеріальне становище й попросив не суворо карати. Проте суд врахував, що він уже мав судимості й був достроково звільнений для служби в армії, але належних висновків не зробив. Зрештою військового визнали винним за трьома статтями — нез’явлення на службу під час воєнного стану, грабіж і крадіжка. Йому призначили покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Також він має відшкодувати потерпілій 12 800 гривень та сплатити судові витрати.

Нагадаємо, ми писали, що у Росії покарали блогерку, яка критикувала "СВО". Також ми повідомляли, що у Рівному на вокзалі чоловік поранив незнайомця.

Одеса суд Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації