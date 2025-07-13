Ребенок разбил голову в одесском садике: приговор воспитательнице

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе во время прогулки в детском саду тяжело травмировался ребенок. Воспитательница оставила его без присмотра, а когда произошла беда — не вызвала помощь, и не сообщила руководству и родителям.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Воспитательница недосмотрела ребенка

Из материалов следствия известно, что 60-летнюю воспитательницу из Одессы признали виновной в тяжком нарушении служебных обязанностей, из-за которого пострадал ребенок. Происшествие произошло в детском саду №26 на улице Болгарской.

Во время утренней прогулки, воспитательница оставила детей без присмотра. Одна из воспитанниц залезла на металлическую конструкцию на площадке и упала. Она получила черепно-мозговую травму и перелом затылка. Врачи квалифицировали эти травмы как тяжелые.

Но женщина не вызвала ни медсестру, ни скорую. Руководству садика и родителям она ничего не сказала. Ребенка передала отцу только под вечер - и только тогда рассказала, что произошло.

Какое наказание воспитательнице

На суде воспитательница признала вину полностью, раскаялась и просила о мягком наказании. Она объяснила, что не уследила, что сожалеет о последствиях и готова понести ответственность.

За служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям, суд назначил женщине 3 года лишения свободы. Но освободил от отбывания наказания — с испытательным сроком на 1 год. За это время она должна появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, женщина называла представителей ПЦУ антихристами и получила наказание. Также мы писали, что в Харьковской области суд признал виновным мужчину, который убил подростка.