Дитина розбила голову в одеському садочку: вирок виховательці

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі під час прогулянки в дитсадку тяжко травмувалась дитина. Вихователька залишила її без нагляду, а коли сталася біда — не викликала допомогу, і не повідомила керівництво та батьків.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Вихователька недогледіла дитину

З матеріалів слідства відомо, що 60-річну виховательку з Одеси визнали винною у тяжкому порушенні службових обов’язків, через яке постраждала дитина. Подія сталася в дитсадку №26 на вулиці Болгарській.

Під час ранкової прогулянки, вихователька залишила дітей без нагляду. Одна з вихованок залізла на металеву конструкцію на майданчику й впала. Вона отримала черепно-мозкову травму та перелом потилиці. Лікарі кваліфікували ці травми як тяжкі.

Але жінка не викликала ані медсестру, ані швидку. Керівництву садка та батькам вона нічого не сказала. Дитину передала батькові лише під вечір — і тільки тоді розповіла, що сталося.

Яке покарання виховательці

На суді вихователька визнала провину повністю, розкаялася і просила про м’яке покарання. Вона пояснила, що не догледіла, що шкодує про наслідки та готова понести відповідальність.

За службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, суд призначив жінці 3 роки позбавлення волі. Але звільнив від відбування покарання — з випробувальним терміном на 1 рік. За цей час вона має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо, жінка називала представників ПЦУ антихристами й отримала покарання. Також ми писали, що у Харківській області суд визнав винним чоловіка, який вбив підлітка.