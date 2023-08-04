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В Одессе разоблачили фабрики по изготовлению подпольных духов

4 августа 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе разоблачили фабрики по изготовлению подпольных духов
Изготовление поддельных духов. Фото: ДСР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе разоблачили сеть подпольных производств духов. Злоумышленники создавали контрафактную продукцию и продавали под именем мировых брендов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Обнаружение подпольной фабрики духов

Правоохранители провели серию мероприятий в марте 2023 года, во время которых были приостановлены действия нелегальных "фабрик". В результате обысков изъято более 40 тысяч флаконов контрафактных духов, а также значительное количество сырья, оборудования и табачной продукции общей стоимостью более 100 миллионов гривен.

Группа незаконных производителей духов функционировала на территории промзоны возле Одессы. Организатор руководил процессом производства, а его сообщники занимались разливом и упаковкой контрафактных товаров. Мощность одного из предприятий позволяла ежедневно производить до 1000 флаконов нелегальных духов.

Продажа духов в Одессе

Сбыт продукции производился через собственные торговые точки на рынке, а также с использованием рекламы в социальных сетях и курьерских служб. Весь оборот нелегального бизнеса давал группе значительную прибыль, которую организатор легализовал, покупая имущество на сумму более 4 миллионов гривен.

Какое наказание ждет "бизнесменов"

В настоящее время судом наложен арест более чем на 115 миллионов гривен, которые привлечены к делу. Организатору и его десяти сообщникам объявлено обвинение за легализацию имущества, полученного преступным путем, а также за незаконное использование знаков для товаров и услуг. Им может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области объявили о подозрении 11 фигурантам, которые втянулись в масштабную схему подделки духов. Группа осуществляла это преступление не только на территории области, но и по всей Украине.

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