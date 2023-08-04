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В Одесі викрили фабрики з виготовлення підпільних парфумів

4 серпня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі викрили фабрики з виготовлення підпільних парфумів
Виготовлення підробних парфумів. Фото: ДСР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі викрили мережу підпільних виробництв парфумів. Зловмисники створювали контрафактну продукцію та продавали її під іменем світових брендів. 

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

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Виявлення підпільної фабрики парфумів

Правоохоронці здійснили серію заходів у березні 2023 року, під час яких були припинені дії нелегальних "фабрик". В результаті проведених обшуків вилучено понад 40 тисяч флаконів контрафактних парфумів, а також значну кількість сировини, обладнання та тютюнової продукції загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень.

Група незаконних виробників парфумів функціонувала на території промзони біля Одеси. Організатор керував процесом виробництва, а його спільники займались розливом та пакуванням контрафактних товарів. Потужність одного з підприємств дозволяла щоденно виробляти до 1000 флаконів нелегальних парфумів.

Продаж підробних парфумів в Одесі

Збут продукції здійснювався через власні торгові точки на ринку, а також з використанням реклами в соціальних мережах та кур'єрських служб. Весь оборот нелегального бізнесу давав групі значний прибуток, який організатор легалізував, купуючи майно на суму понад 4 мільйони гривень.

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

Наразі судом накладено арешт на понад 115 мільйонів гривень, які залучені до справи. Організатору та його десятьом спільникам оголошено обвинувачення за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також за незаконне використання знаків для товарів і послуг. Їм може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосили про підозру 11 фігурантам, які втягнулися у масштабну схему підробки парфумів. Група здійснювала цей злочин не тільки на території області, але й усієї України.

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