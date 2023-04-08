В Одессе вымазали портреты Залужного и Джонсона
В Одессе продолжаются проявления пророссийской активности. В последнее время неизвестные испортили в городе два мурала.
Фото быстро распространилось в соцсетях.
Речь идет о портрете Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Он расположен на 16-й станции Большого Фонтана.
Кроме этого, неизвестные вымазали грязью портрет экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Впрочем, его уже успели почистить.
Муралы в Одессе
В Одессе появилось граффити с защитником, расстрелянным россиянами после слов "Слава Украине". Мурал был нарисован на улице Среднефонтанской.
Мурал, посвященный котику-пилоту. Котик изображен в костюме пилота с флагом на рукаве. Двумя лапами он уверенно держит боевой самолет. Очень символично, что котик-пилот появился после празднования Дня Воздушных Сил Украины.
В тихом центре Одессы по улице Новосельского. Одесситы сразу обратили внимание на сходство кота с Борисом Джонсоном. Как оказалось, рисунок подарили одесситке на 81-летие.