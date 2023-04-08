Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе вымазали портреты Залужного и Джонсона arrow

В Одессе вымазали портреты Залужного и Джонсона

8 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уличный художник. Фото иллюстративное: kufer.media
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продолжаются проявления пророссийской активности. В последнее время неизвестные испортили в городе два мурала.

Фото быстро распространилось в соцсетях.

Читайте также:

Речь идет о портрете Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Он расположен на 16-й станции Большого Фонтана.

Мурал с изображением Залужного
Мурал с изображением Залужного. Фото: соцсети

Кроме этого, неизвестные вымазали грязью портрет экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Впрочем, его уже успели почистить.

Мурал с изображением Бориса Джонсона
Мурал с изображением Бориса Джонсона. Фото: соцсети

Муралы в Одессе

В Одессе появилось граффити с защитником, расстрелянным россиянами после слов "Слава Украине". Мурал был нарисован на улице Среднефонтанской.

Мурал, посвященный котику-пилоту. Котик изображен в костюме пилота с флагом на рукаве. Двумя лапами он уверенно держит боевой самолет. Очень символично, что котик-пилот появился после празднования Дня Воздушных Сил Украины.

В тихом центре Одессы по улице Новосельского. Одесситы сразу обратили внимание на сходство кота с Борисом Джонсоном. Как оказалось, рисунок подарили одесситке на 81-летие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB