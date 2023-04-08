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В Одесі вимазали портрети Залужного та Джонсона

8 квітня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вуличний художник. Фото ілюстративне: kufer.media
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі продовжуються прояви проросійської активності. Останнім часом невідомі особи зіпсували в місті два мурали. 

Фото стрімко розповсюдилось в соцмережах. 

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Йдеться про портрет Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Він розміщений на 16 станції Великого Фонтану.

Мурал із зображенням Залужного
Мурал із зображенням Залужного. Фото: соцмережі

Крім цього, невідомі особи вимазали брудом портрет експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Втім його вже встигли почистити.

Мурал із зображенням Бориса Джонсона
Мурал із зображенням Бориса Джонсона. Фото: соцмережі

Мурали в Одесі

В Одесі з’явилося графіті з захисником, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні". Мурал намалювали на вулиці Середньофонтанській. 

Мурал, присвячений котику-пілоту. Котик зображений у костюмі пілота з українським прапором на рукаві. Двома лапами він впевнено тримає бойовий літак. Дуже символічно, що котик-пілот з’явився після святкування Дня Повітряних сил Збройних сил України.

В тихому центрі Одеси на вулиці Новосельського. Одесити одразу звернули увагу на схожість кота з Борисом Джонсоном. Як виявилося, малюнок подарували одеситці на 81-річчя.

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