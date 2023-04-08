В Одесі вимазали портрети Залужного та Джонсона
В Одесі продовжуються прояви проросійської активності. Останнім часом невідомі особи зіпсували в місті два мурали.
Фото стрімко розповсюдилось в соцмережах.
Йдеться про портрет Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Він розміщений на 16 станції Великого Фонтану.
Крім цього, невідомі особи вимазали брудом портрет експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Втім його вже встигли почистити.
Мурали в Одесі
В Одесі з’явилося графіті з захисником, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні". Мурал намалювали на вулиці Середньофонтанській.
Мурал, присвячений котику-пілоту. Котик зображений у костюмі пілота з українським прапором на рукаві. Двома лапами він впевнено тримає бойовий літак. Дуже символічно, що котик-пілот з’явився після святкування Дня Повітряних сил Збройних сил України.
В тихому центрі Одеси на вулиці Новосельського. Одесити одразу звернули увагу на схожість кота з Борисом Джонсоном. Як виявилося, малюнок подарували одеситці на 81-річчя.