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В Одессе в результате ночной атаки повреждено Слободское кладбище (видео)

19 июля 2023 11:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе в результате ночной атаки повреждено Слободское кладбище (видео)
Слободское кладбище. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одна из самых масштабных атак по Одессе была сегодня ночью. По югу страны запустили 30 крылатых ракет. В результате обстрела пострадали дома в двух районах города, кроме того, повреждено кладбище.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

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"Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу разными типами ракет и шахедами. Такого масштаба атаки мы не вспоминаем с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище", — написал Геннадий Труханов.

К счастью, по предварительной информации, удалось избежать потерь человеческих жизней. Пострадавшим, включая 9-летнего мальчика, немедленно была оказана необходимая медицинская помощь.

После получения разрешения военных коммунальные службы отправятся по всем адресам, чтобы оказать помощь в уборке, заклеивании разбитых окон и принятии заявок от одесситов на восстановление окон и дверей.

Напомним, в ночь на 19 июля, оккупанты снова атаковали Одесчину. Для обстрела РФ использовали рэкеты и дроны. Главными целями их нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. Подробности ночного воздушного боя по ссылке.

Известно, что для террористической атаки россияне использовали крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные иранские БПЛА типа Shahed-136/131. Сколько целей удалось уничтожить ПВО читайте в материале.

Кроме того, во время ночной массированной атаки юга под удар попала и Николаевская область. Оккупанты ударили по рекреационной инфраструктуре Коблевской общины.

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