В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено Слобідське кладовище (відео)

Слобідське кладовище. Фото: odesapolice

Одна з наймасштабніших атак по Одесі була сьогодні вночі. По півдню країни запустили 30 крилатих ракет. Внаслідок обстрілу постраждали будинки у двох районах міста, крім того, пошкоджено кладовище.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

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"Одна з найжахливіших ночей. Рашисти атакували Одесу різними типами ракет та шахедами. Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище", — написав Геннадій Труханов.

На щастя, за попередньою інформацією вдалось уникнути втрат людських життів. Тим, хто постраждав, включаючи 9-річного хлопчика, негайно була надана необхідна медична допомога.

Після отримання дозволу військових комунальні служби вирушать за всіма адресами, щоб надати допомогу у прибиранні, заклеюванні розбитих вікон та прийнятті заявок від одеситів на відновлення вікон та дверей.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. Подробиці нічного повітряного бою за посиланням.

Відомо, що для терористичної атаки росіяни використали крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Скільки цілей вдалось знищити ППО, читайте в матеріалі.

Крім того, під час нічної масованої атаки півдня під удар потрапила й Миколаївська область. Окупанти вдарили по рекреаційній інфраструктурі Коблівської громади.