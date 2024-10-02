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В Одесі водій прокатив на капоті працівника ТЦК — що йому загрожує

2 октября 2024 12:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесі водій збив і прокатив на капоті працівника ТЦК
Водій везе на капоті військового. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Водій збив працівника ТЦК і прокатив його на капоті. Чоловіка затримали поліцейські прямо на дорозі. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Що сталося

За словами очевидців, інцидент трапився біля залізничного вокзалу. Водія зупинили поліцейські. На відео видно, як його витягають з машини й саджають у службове авто. Під час цього чоловік падає на землю.

Зазначимо, повні обставини події невідомі. ТЦК та поліція інцидент поки прокоментували.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж, напад на службову автівку можуть розцінити як посягання на майно Збройних Сил.

Нагадаємо, в Одесі люди у військовій формі та поліцейські силою затягли чоловіка в авто.

Також повістки на Одещині роздавав колишній прислужник окупантів.

Одесса полиция Новости Одессы ТЦК и СП задержание

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