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В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

11 октября 2024 18:42
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесской бригаде нужны водители, повара и медики
Военный повар готовит еду. Фото иллюстративное: Укринформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесская 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода ищет в своих подразделениях различных специалистов. Среди предложений есть как боевые, так и не боевые должности. Денежное обеспечение гарантируют от 50 тыс. до 120 тыс. грн в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Вакансии разместили на сайте бригады.

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Что предлагают

Военным нужен водитель категории С, СЭ или D. В его обязанности будет входить перевозка личного состава и грузов. Кроме того, он должен будет поддерживать вверенный ему транспорт в нормальном состоянии.

Также бригада ищет оператора БПЛА. Опыт работы с дронами и прохождение соответствующих курсов будет преимуществом, но не обязательным. Работать придется на поле боя — корректировать артиллерийский огонь и напрямую уничтожать врага.

Нужен одесской бригаде и повар. Обязанности традиционные — ежедневное приготовление пищи. Также следует следить за сроками годности продуктов.

Предлагается также должность фельдшера. Он должен как обеспечивать медицинское сопровождение больных в подразделении, так и участвовать в эвакуации раненых из медпункта или стабилизационного пункта.

Трудоустройство в одесской бригаде предусматривает службу по контракту или мобилизации. Также возможен перевод действующих военнослужащих из других подразделений, но только с согласия непосредственного командира.

Больше о вакансиях в Одессе

Ранее мы сообщали, что в Одессе есть несколько сфер, где предлагают зарплаты в 100 тыс. грн и больше. Причем традиционные высокооплачиваемые сферы ІТ и продажи недвижимости уступают службе в Силах обороны.

Также мы писали о небоевых вакансиях в ВСУ для одесситов.

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