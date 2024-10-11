Одеській бригаді потрібні водії, кухарі і медики

В Одесі водіям і кухарям пропонують зарплату у 100 тис. грн — які умови
Одеська 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу шукає у свої підрозділи різноманітних спеціалістів. Серед пропозицій є як бойові, так і не бойові посади. Грошове забезпечення гарантують від 50 тис. до 120 тис. грн, залежно від поставленого завдання та місця служби.
Вакансії розмістили на сайті бригади.
Що пропонують
Військовим потрібен водій категорії С, СЕ або D. У його обов'язки входитиме перевезення особового складу та вантажів. Крім того, він повинен буде підтримувати ввірений йому транспорт у нормальному стані.
Також бригада шукає оператора БпЛА. Досвід роботи з дронами і проходження відповідних курсів буде перевагою, але не є обов'язковим. Працювати доведеться на полі бою — коригувати артилерійський вогонь і безпосередньо знищувати ворога.
Потрібен одеській бригаді і кухар. Обов'язки традиційні — щоденне приготування їжі. Також треба стежити за термінами придатності продуктів.
Пропонується також посада фельдшера. Він має як забезпечувати медичний супровід хворих у підрозділі, так і брати участь в евакуації поранених з медпункту або стабілізаційного пункту.
Працевлаштування в одеській бригаді передбачає службу за контрактом або мобілізацією. Також можливе переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів — але лише за згодою безпосереднього командира.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі є декілька сфер, де пропонують зарплати у 100 тис. грн і більше. Причому традиційні високооплачувані сфери ІТ та продажу нерухомості зараз поступаються службі у Силах оборони.
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