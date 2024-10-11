Одеській бригаді потрібні водії, кухарі і медики

Військовий кухар готує їжу. Фото ілюстративне: Укрінформ

Одеська 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу шукає у свої підрозділи різноманітних спеціалістів. Серед пропозицій є як бойові, так і не бойові посади. Грошове забезпечення гарантують від 50 тис. до 120 тис. грн, залежно від поставленого завдання та місця служби.

Вакансії розмістили на сайті бригади.

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Що пропонують

Військовим потрібен водій категорії С, СЕ або D. У його обов'язки входитиме перевезення особового складу та вантажів. Крім того, він повинен буде підтримувати ввірений йому транспорт у нормальному стані.

Також бригада шукає оператора БпЛА. Досвід роботи з дронами і проходження відповідних курсів буде перевагою, але не є обов'язковим. Працювати доведеться на полі бою — коригувати артилерійський вогонь і безпосередньо знищувати ворога.

Потрібен одеській бригаді і кухар. Обов'язки традиційні — щоденне приготування їжі. Також треба стежити за термінами придатності продуктів.

Пропонується також посада фельдшера. Він має як забезпечувати медичний супровід хворих у підрозділі, так і брати участь в евакуації поранених з медпункту або стабілізаційного пункту.

Працевлаштування в одеській бригаді передбачає службу за контрактом або мобілізацією. Також можливе переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів — але лише за згодою безпосереднього командира.

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