В Одессе почтили память украинских добровольцев

Герои не умирают

Сегодня отмечают День украинского добровольца. С 2014 года десятки тысяч граждан вступили в ряды ВСУ и пошли защищать нашу страну. В Одессе почтили героев, которые не вернулись домой с поля боя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Военные, волонтеры, медики, механики, водители, аграрии, учителя и многие другие люди добровольно объединились в одно многомиллионное народное войско, чтобы бороться с российскими оккупантами. Добровольцы — это сила непокоренной нации и пример для подражания всем украинцам. Спасибо Вам за Ваш героизм, жертвенность и готовность в тяжелое для страны время приступить к обороне Украины", — отметил Максим Марченко.

Набор в добровольческий батальон

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь". Кто может поступить в батальон, читайте в материале.

Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.