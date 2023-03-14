В Одессе почтили память украинских добровольцев
Сегодня отмечают День украинского добровольца. С 2014 года десятки тысяч граждан вступили в ряды ВСУ и пошли защищать нашу страну. В Одессе почтили героев, которые не вернулись домой с поля боя.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Поставлял некачественные консервы в прифронтовые города: главе предприятия сообщено о подозрении
-
В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса
-
Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца
-
В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины
-
Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах
-
Известная олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры
-
СБУ разоблачила восьмерых кремлевских агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине
-
В Николаевской области поймали военного, который работал на оккупантов
-
Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы
-
Переселенцев могут полностью лишить выплат по новому механизму: известно условие
"Военные, волонтеры, медики, механики, водители, аграрии, учителя и многие другие люди добровольно объединились в одно многомиллионное народное войско, чтобы бороться с российскими оккупантами. Добровольцы — это сила непокоренной нации и пример для подражания всем украинцам. Спасибо Вам за Ваш героизм, жертвенность и готовность в тяжелое для страны время приступить к обороне Украины", — отметил Максим Марченко.
Набор в добровольческий батальон
Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь". Кто может поступить в батальон, читайте в материале.
Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.