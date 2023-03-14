В Одесі вшанували пам'ять українських добровольців
Сьогодні відзначають День українського добровольця. З 2014 року десятки тисяч громадян вступили до лав ЗСУ та пішли боронити нашу країну. В Одесі вшанували героїв, які не повернувся додому з поля бою.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
-
Військові рф почали використовувати протирадарні ракети — Кім
-
До коаліції за створення Спецтрибуналу для росії приєдналися ще дві країни, — Кулеба
-
Мобілізація в Україні: в одній з областей військовим дозволили перевіряти документи на вулиці
-
Естонія пропонує використати заморожені російські активи на потреби України
-
У Києві приберуть частину блокпостів, — КМВА
-
Реперка alyona alyona зізналась, як анексія Криму вплинула на її стосунки з хлопцем
-
АМКУ здійснив масштабний аналіз ринку яєць: які висновки
-
Європейський Союз продовжив на шість місяців санкції проти рф
-
Пропозиція рф продовжити зернову ініціативу всього на 60 днів суперечить умовам угоди, — Кубраков
-
Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"
"Військові, волонтери, медики, механіки, водії, аграрії, вчителі та багато інших людей добровільно об’єдналися в одне багатомільйонне народне військо, щоб боротись з російськими окупантами. Добровольці — це сила нескореної нації і приклад для наслідування усіх українців. Дякую Вам за Ваш героїзм, жертовність і готовність у важкий для країни час стати до оборони України", — зазначив Максим Марченко.
Набір в добровольчий батальйон
Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ". Хто може вступити до батальйону, читайте в матеріалі.
Нагадаємо, в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.