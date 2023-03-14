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В Одесі вшанували пам'ять українських добровольців

14 березня 2023 11:30
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Анна Мурадова
Редактор
Герої не вмирають
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні відзначають День українського добровольця.  З 2014 року десятки тисяч громадян вступили до лав ЗСУ та пішли боронити нашу країну. В Одесі вшанували героїв, які не повернувся додому з поля бою. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Військові, волонтери, медики, механіки, водії, аграрії, вчителі та багато інших людей добровільно об’єдналися в одне багатомільйонне народне військо, щоб боротись з російськими окупантами. Добровольці — це сила нескореної нації і приклад для наслідування усіх українців. Дякую Вам за Ваш героїзм, жертовність і готовність у важкий для країни час стати до оборони України", — зазначив Максим Марченко. 

Набір в добровольчий батальйон 

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ". Хто може вступити до батальйону, читайте в матеріалі

Нагадаємо, в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть. 

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