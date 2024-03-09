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В Одессе почтили память украинского поэта Тараса Шевченко

9 марта 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе почтили память украинского поэта Тараса Шевченко
Возложение цветов. Фото: ВМС ВСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко, в Центральном городском парке им. Т.Г. Шевченко, в Одессе, состоялось торжественное возложение цветов к памятнику кобзарю. В церемонии приняло участие военное руководство области и другие представители органов местной власти.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Помним завет Тараса. Мы боремся! И поборем!", — написал председатель ОВА.

В Одессе почтили память украинского поэта Тараса Шевченко - фото 1
Возложение цветов к памятнику в Одессе. Фото: ВМС ВСУ

На церемонии возложения цветов также принял участие и командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа. В своем обращении он процитировал известные слова Кобзаря.

"В настоящее как никогда приобретают смысл его слова: боритесь — поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава. И воля святая! Тарас Шевченко навсегда останется в памяти поколений", — написал командующий.

В Одессе почтили память украинского поэта Тараса Шевченко - фото 2
Командующий ВМС ВСУ. Алексей Неижпапа. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, традиционно 9 марта Украина отмечает 210-ю годовщину со дня рождения выдающегося поэта, художника, общественного деятеля, титана духа и пророка Тараса Григорьевича Шевченко. Его пророческие слова по поводу "братского русского народа" из поэмы "Екатерина" цитирует сейчас почти каждый. Однако не все знают, кому именно они принадлежат.

Также мы рассказывали неожиданные факты из жизни кобзаря.

Добавим, март не только приносит нам весну, теплую погоду и позитивный настрой, дающий ощущение гармонии, красоты и надежды на светлое будущее. В первый месяц весны украинцев ждет немало важных событий.

Одесса
Тарас Шевченко
Одесская область
цветы
Одесская ОГА
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