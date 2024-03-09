В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка

Покладання квітів. Фото: ВМС ЗСУ

З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, в Центральному міському парку ім. Т.Г. Шевченка, в Одесі, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника кобзарю. У церемонії взяли участь військове керівництво області та інші представники органів місцевої влади.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Пам’ятаємо Тарасів заповіт. Ми боремося! І поборемо!", — написав голова ОВА.

Покладання квітів до пам'ятника в Одесі. Фото: ВМС ЗСУ

На церемонії покладання квітів також взяв участь і командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа. У своєму зверненні він процитував відомі слова Кобзаря.

"В сьогодення як ніколи набувають змісту його слова: борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая! Тарас Шевченко назавжди лишиться у пам'яті поколінь", – написав командувач.

Командувач ВМС ЗСУ. Олексій Неїжпапа. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, традиційно 9 березня Україна відзначає 210 річницю від дня народження видатного поета, художника, громадського діяча, титана духу й пророка Тараса Григоровича Шевченка. Його пророчі слова щодо "братського російського народу" з поеми "Катерина" цитує зараз майже кожен. Проте не всі знають, кому саме вони належать.



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