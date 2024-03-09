Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка arrow

В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка

9 березня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
Покладання квітів. Фото: ВМС ЗСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, в Центральному міському парку ім. Т.Г. Шевченка, в Одесі, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника кобзарю. У церемонії взяли участь військове керівництво області та інші представники органів місцевої влади. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

"Пам’ятаємо Тарасів заповіт. Ми боремося! І поборемо!", — написав голова ОВА. 

В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка - фото 1
Покладання квітів до пам'ятника в Одесі. Фото: ВМС ЗСУ

На церемонії покладання квітів також взяв участь і командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа. У своєму зверненні він процитував відомі слова Кобзаря. 

"В сьогодення як ніколи набувають змісту його слова: борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая! Тарас Шевченко назавжди лишиться у пам'яті поколінь", – написав командувач.

В Одесі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка - фото 2
Командувач ВМС ЗСУ. Олексій Неїжпапа. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, традиційно 9 березня Україна відзначає 210 річницю від дня народження видатного поета, художника, громадського діяча, титана духу й пророка Тараса Григоровича Шевченка. Його пророчі слова щодо "братського російського народу" з поеми "Катерина" цитує зараз майже кожен. Проте не всі знають, кому саме вони належать.

Також, ми розповідали несподівані факти з життя кобзаря. 

Додамо, березень не лише приносить нам весну, теплу погоду та позитивний настрій, що дарує відчуття гармонії, краси та надії на світле майбуття. У перший місяць весни на українців чекає чимало важливих подій.

Одеса
Тарас Шевченко
Одеська область
квіти
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити