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В Одессе почтили память погибших детей

4 июня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе почтили память погибших детей
Одесситы устанавливают колокольчики в честь памяти погибших детей. Фото: Одесская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня в Одессе почтили память погибших 23 апреля прошлого года. В это время российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" и отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Кроме того, в городском саду провели акцию "Голоса детей", посвященную памяти всех маленьких украинцев, чью жизнь унесла эта ужасная война. Среди них есть и три ангелочка из Одесской области.

Участники акции развесили на символическом "Дереве-памяти" колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизнь которых оборвала российская агрессия.

"Одной прерванной детской жизни достаточно, чтобы потребовать максимального наказания для всех, кто отдал преступные приказы начать эту кровавую и варварскую войну. Победа Украины неизбежна и мы убеждены, что каждый преступник будет наказан", сказал глава Одесской ОВ Олег Кипер.

Напомним, в результате полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, погибли 484 ребенка. Это один из самых страшных подсчетов, которые может вести государство. 4 июня Украина чтит память погибших детей в результате российской агрессии.

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