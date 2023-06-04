В Одессе почтили память погибших детей

Одесситы устанавливают колокольчики в честь памяти погибших детей. Фото: Одесская ОВА

Сегодня в Одессе почтили память погибших 23 апреля прошлого года. В это время российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" и отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Кроме того, в городском саду провели акцию "Голоса детей", посвященную памяти всех маленьких украинцев, чью жизнь унесла эта ужасная война. Среди них есть и три ангелочка из Одесской области.

Участники акции развесили на символическом "Дереве-памяти" колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизнь которых оборвала российская агрессия.

"Одной прерванной детской жизни достаточно, чтобы потребовать максимального наказания для всех, кто отдал преступные приказы начать эту кровавую и варварскую войну. Победа Украины неизбежна и мы убеждены, что каждый преступник будет наказан", — сказал глава Одесской ОВ Олег Кипер.

Напомним, в результате полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, погибли 484 ребенка. Это один из самых страшных подсчетов, которые может вести государство. 4 июня Украина чтит память погибших детей в результате российской агрессии.