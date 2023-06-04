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В Одесі вшанували пам’ять загиблих дітей

4 червня 2023 14:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі вшанували пам’ять загиблих дітей
Одесити встановлюють дзвіночки на честь пам’яті загиблих дітей. Фото: Одеська ОВА
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Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні в Одесі вшанували памʼять загиблих 23 квітня минулого року. Саме тоді російська ракета влучила у житловий комплекс "Тірас" та відібрала життя тримісячної Кіри Глодан.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Керівництво міста та області поклали квіти до пам’ятного знака, встановленого біля будинку, в який влучила російська ракета.

Крім того, у міському саду провели акцію "Голоси дітей", яка присвячена пам'яті всіх маленьких українців, чиє життя забрала ця жахлива війна. Серед яких є й троє ангелочків Одеської області.

Учасники акції розвісили на символічному "Дереві-пам’яті" дзвіночки, які символізують голоси маленьких українців, життя яких обірвала російська агресія.

"Одного перерваного дитячого життя достатньо, щоб вимагати максимального покарання для всіх, хто віддав злочинні накази розпочати цю криваву та варварську війну. Перемога України неминуча і ми переконані, що кожен злочинець буде покараний", — сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, загинули 484 дитини. Це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. 4 червня Україна вшановує пам'ять загиблих дітей внаслідок російської агресії.

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