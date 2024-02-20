В Одессе почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Одесситы чтят память Героев Небесной Сотни. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 20 февраля, в Украине вспоминают тех, кто во время Революции достоинства положил свою жизнь ради свободной страны. В Одессе состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Чествование героев

"Эта дата стала символом мужества, силы духа и стойкости украинского народа. Пример истинного патриотизма Героев Небесной Сотни имеет свое продолжение в героических поступках защитников Украины, ныне отстаивающих ее независимость, суверенитет и территориальную целостность ", — говорится в сообщении.

Сегодня одесситы выражают искреннюю благодарность за их жертвенность, патриотизм и героизм. В честь Героев Небесной сотни на домах города приспущен Государственный Флаг Украины.

Возложение цветов в честь памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Одесская военная администрация

Памятная дата

В этот день вспоминают трагические события января-февраля 2014 года, когда в ходе Революции Достоинства произошли массовые расстрелы активистов. 107 участников Революции Достоинства и Майдана были убиты во время массового противостояния на Майдане Незалежности в Киеве между протестующими и силовиками.

Дата 20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни — был установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года с целью увековечения великой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, изменивших ход истории нашего государства

Напомним, утром Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили память активистов.

Также мы писали, что в День памяти погибших Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.