Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе почтили память погибших Героев Небесной Сотни arrow

В Одессе почтили память погибших Героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Одесситы чтят память Героев Небесной Сотни. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 февраля, в Украине вспоминают тех, кто во время Революции достоинства положил свою жизнь ради свободной страны. В Одессе состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Чествование героев

"Эта дата стала символом мужества, силы духа и стойкости украинского народа. Пример истинного патриотизма Героев Небесной Сотни имеет свое продолжение в героических поступках защитников Украины, ныне отстаивающих ее независимость, суверенитет и территориальную целостность ", — говорится в сообщении.

Сегодня одесситы выражают искреннюю благодарность за их жертвенность, патриотизм и героизм. В честь Героев Небесной сотни на домах города приспущен Государственный Флаг Украины.

В Одессе почтили память погибших Героев Небесной Сотни - фото 1
Возложение цветов в честь памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Одесская военная администрация

Памятная дата

В этот день вспоминают трагические события января-февраля 2014 года, когда в ходе Революции Достоинства произошли массовые расстрелы активистов. 107 участников Революции Достоинства и Майдана были убиты во время массового противостояния на Майдане Незалежности в Киеве между протестующими и силовиками.

Дата 20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни — был установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года с целью увековечения великой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, изменивших ход истории нашего государства

Напомним, утром Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили память активистов.

Также мы писали, что в День памяти погибших Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Одесса
Революция Достоинства
Аллея Героев Небесной Сотни
памятник
цветы
Герой Украины
Новости Одессы
хорошая память

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме