В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Одесити вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 20 лютого, в Україні згадують тих, хто під час Революції гідності поклав своє життя задля вільної країни. В Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Вшанування героїв

"Ця дата стала символом мужності, сили духу та стійкості українського народу. Приклад істинного патріотизму Героїв Небесної Сотні має своє продовження в героїчних вчинках захисників України, які нині відстоюють її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", — зазначено у повідомлені.

Сьогодні одесити висловлюють щиру вдячність за їхню жертовність, патріотизм і героїзм. На честь Героїв Небесної Сотні на будинках міста приспущено Державний Прапор України.



Покладання квітів на честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Одеська військова адміністрація

Пам'ятна дата

Цього дня згадують трагічні події січня-лютого 2014 року, коли під час Революції Гідності відбулися масові розстріли активістів. 107 учасників Революції Гідності та Майдану були вбиті під час масового протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками.

Дату 20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні — було встановлено указом Президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, які змінили хід історії нашої держави

Нагадаємо, зранку Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам'ять активістів.

Також ми писали, що у День пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.