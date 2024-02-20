Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні arrow

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні
Одесити вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 лютого, в Україні згадують тих, хто під час Революції гідності поклав своє життя задля вільної країни. В Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Вшанування героїв

"Ця дата стала символом мужності, сили духу та стійкості українського народу. Приклад істинного патріотизму Героїв Небесної Сотні має своє продовження в героїчних вчинках захисників України, які нині відстоюють її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", — зазначено у повідомлені.

Сьогодні одесити висловлюють щиру вдячність за їхню жертовність, патріотизм і героїзм. На честь Героїв Небесної Сотні на будинках міста приспущено Державний Прапор України.  
 

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 1
Покладання квітів на честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Одеська військова адміністрація

Пам'ятна дата

Цього дня згадують трагічні події січня-лютого 2014 року, коли під час Революції Гідності відбулися масові розстріли активістів. 107 учасників Революції Гідності та Майдану були вбиті під час масового протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками.

Дату 20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні — було встановлено указом Президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, які змінили хід історії нашої держави

Нагадаємо, зранку Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам'ять активістів

Також ми писали, що у День пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Одеса
Революція Гідності
Алея Героїв Небесної Сотні
пам'ятник
квіти
Герой України
Новини Одеси
хороша пам'ять

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі