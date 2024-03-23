В Одессе с 1 апреля стартует кампания по зачислению детей в школы — что нужно знать

Дети в классе. Фото: УНИАН

С 1 апреля 2024 года в Одессе начинается принятие заявлений в первые, пятые и десятые классы местных школ. Чтобы все желающие дети могли получить качественное образование, мэрия рекомендует ознакомиться с основными требованиями и процедурой зачисления.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Регистрация заявлений

По информации мэрии, родители должны подать заявление и документы в выбранную школу в период с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Решение о зачислении учащихся в первые классы будет принято до 3 июня 2024 года, а в случае свободных мест — и после 15 июня 2024 года.

В школу необходимо предоставить:

заявление о зачислении по установленному образцу;

оригинал или копию медицинской справки (представляется до 25.08.2024 года);

копию свидетельства о рождении ребенка (при подаче копии предоставляется оригинал соответствующего документа — по возможности).

документ об образовании (если ребенок идет в 5 или 10 класс)

Родители имеют право подать заявление и документы любым удобным способом: наглядно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи.

Кто имеет преимущество

Прежде всего зачисляются дети, имеющие место жительства на территории обслуживания избранного учебного заведения. Дополнительно преимущество имеют дети, являющиеся родственниками учащихся этой школы или ее работников.

Для получения дополнительной информации и консультаций родители могут обращаться в территориальные отделы образования своих районов или в Департамент науки и образования по телефонам:

Территориального отдела образования Киевского района

тел.: 753-00-31, е-mail: [email protected]

тел.: 753-00-31, е-mail: [email protected] Территориального отдела образования Пересыпского района

тел.: 34-84-72, е-mail: [email protected]

тел.: 34-84-72, е-mail: [email protected] Территориального отдела образования Приморского района

тел.: 784-05-27, е-mail: р[email protected]

тел.: 784-05-27, е-mail: р[email protected] Территориального отдела образования Хаджибейского района

тел.: 765-54-10, е-mail: [email protected]

Напомним, на призывных участках ТЦК и СП Одесской области продолжается приписка молодых людей 2007 года рождения. Таким образом, встать на военный учет имеют все допризывники, проживающие на территории района или города.