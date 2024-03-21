Одеситів, які досягнули 17 років, запрошують до ТЦК — подробиці

Військові на вокзалі. Фото: Getty Images

На призовних дільницях ТЦК та СП Одеської області триває приписка юнаків 2007 року народження. Таким чином, встати на військовий облік мають усі допризивники, які мешкають на території району чи міста.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського ТЦК та СП.

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Згідно чинному законодавству, усі громадяни, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто.

"Звертаємо увагу, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо допризивник не може прибути на дільницю у зазначений час, на то мають бути поважні причини", — зазначено у повідомленні.

Для чого юнакам йти до ТЦК

В Одеському ТЦК заявили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, аби знати приблизну кількість військовозобов'язаних та уточнення певних особистих даних.

"Приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху, рівня освіти", — зазначено у дописі.

Також в ТЦК зазначили, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, яких за результатами проходження комісії визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними чи такими, що потребують лікування.

Нагадаємо, що в Одесі та області представники територіального центру комплектування вручають повістки у громадському транспорті та подекуди навіть у спортзалах. На скільки законні такі дії ТЦК, журналісти Новини.LIVE спитали в одеського адвоката Ігоря Шаврова.

Також ми повідомляли про те, що ДПСУ розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг", який має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах. Наразі систему тільки тестують, і ще кінцевих висновків її роботи дати неможливо.