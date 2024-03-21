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Одесситов, достигших 17 лет, приглашают в ТЦК — подробности

21 марта 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситов, достигших 17 лет, приглашают в ТЦК — подробности
Военные на вокзале. Фото: Getty Images
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На призывных участках ТЦК и СП Одесской области продолжается приписка молодых людей 2007 года рождения. Таким образом, встать на военный учет должны все допризывники, проживающие на территории района или города.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского ТЦК и СП.

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Согласно действующему законодательству все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично.

"Обращаем внимание, что юноши должны прибыть на участки в срок, указанный в повестке. Если допризывник не может прибыть на участок в указанное время, для этого должны быть уважительные причины", — говорится в сообщении.

Для чего ребятам идти в ТЦК

В Одесском ТЦК заявили, что приписная кампания нужна для взятия юношей на военный учет, чтобы знать приблизительное количество военнообязанных и уточнение личных данных.

"Приписная кампания нужна для взятия юношей на военный учет, определения количества будущих военнообязанных, как многие из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, специальности, уровня образования" , — говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, которые по результатам прохождения комиссии признаны пригодными к военной службе или временно непригодными или нуждающимися в лечении.

Напомним, что в Одессе и области представители территориального центра комплектования вручают повестки в общественном транспорте и иногда даже в спортзалах. Насколько законны такие действия ТЦК, журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Игоря Шаврова.

Также мы сообщали о том, что ГНСУ приступила к использованию электронного реестра военнообязанных "Оберіг" , который должен помочь в быстрой проверке мужчин на пропускных пунктах. Пока систему только тестируют, и еще конечных выводов ее работы дать невозможно.

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