В Одесі з 1 квітня стартує кампанія з зарахування дітей у школи — що потрібно знати

Діти в класі. Фото: УНІАН

З 1 квітня 2024 року в Одесі розпочинається прийняття заяв до перших, п’ятих і десятих класів місцевих шкіл. Щоб усі охочі діти могли здобути якісну освіту, мерія рекомендує ознайомитися з основними вимогами та процедурою зарахування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Реєстрація заяв

За інформацією мерії, батьки повинні подати заяву та документи до обраної школи у період з 1 квітня по 31 травня 2024 року. Рішення про зарахування учнів до перших класів буде прийнято до 3 червня 2024 року, а у разі вільних місць — і після 15 червня 2024 року.

До школи необхідно надати:

заяву про зарахування за встановленим зразком;

оригінал або копію медичної довідки (подається до 25.08.2024 року);

копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії надається оригінал відповідного документа — за можливості);

документ про освіту (якщо дитина йде в 5 чи 10 клас).

Батьки мають право подати заяву та документи у будь-який зручний спосіб: наочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку.

Хто має перевагу

Перед усім зараховуються діти, які мають місце проживання на території обслуговування обраного закладу освіти. Додатково перевагу мають діти, що є родинними братами та сестрами учнів цієї школи або її працівників.

Для отримання додаткової інформації та консультацій, батьки можуть звертатися до територіальних відділів освіти своїх районів або до Департаменту науки та освіти за телефонами:

Територіального відділу освіти Київського району

тел.: 753-00-31, е-mail: [email protected]

тел.: 753-00-31, е-mail: [email protected] Територіального відділу освіти Пересипського району

тел.: 34-84-72, е-mail: [email protected]

тел.: 34-84-72, е-mail: [email protected] Територіального відділу освіти Приморського району

тел.: 784-05-27, е-mail: р[email protected]

тел.: 784-05-27, е-mail: р[email protected] Територіального відділу освіти Хаджибейського району

тел.: 765-54-10, е-mail: [email protected]

Нагадаємо, на призовних дільницях ТЦК та СП Одеської області триває приписка юнаків 2007 року народження. Таким чином, встати на військовий облік мають усі допризивники, які мешкають на території району чи міста.