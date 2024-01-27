В Одессе с четвертой попытки продали склады около "7 километра" — подробности
Фонд государственного имущества Украины осуществил успешную продажу имущественного комплекса ГП "ТИК", расположенного рядом с одесским рынком "7-й километр". За склады выторговали более ста миллионов гривен.
Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Фонда.
Продажа складов около "7 километра"
Известно, что это была уже четвертая попытка продать имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК". Предыдущие не преуспели. Покупатель, частное предприятие "Рентсервис-МСЛ", заплатит за него более 106 миллионов гривен. Кроме этой суммы в государственный бюджет уплатят 21 миллион НДС и 12 миллионов текущей задолженности.
Состав имущественного комплекса
Имущественный комплекс включает в себя 39 единиц недвижимого имущества, среди которых административное здание, 17 складско-торговых помещений, гараж с нежилыми сооружениями, насосная станция и другие. Все помещения имеют необходимую инфраструктуру и коммуникацию.
Деятельность предприятия "ТИК"
Отметим, что Государственное предприятие "ТИК" специализируется на предоставлении складско-торговых услуг. Площадь построек и сооружений, предназначенных для этой деятельности, превышает 35 тысяч квадратных метров.
Участники аукциона
Аукцион состоялся 26 января, с одним участником — частным предприятием "Рентсервис-МСЛ", которое является собственностью Татьяны Терновской и зарегистрировано в Одессе с 2012 года.
Напомним, имущество санатория на курорте "Куяльник" Фонд госимущества Украины (ФГИУ) вернул в государственную собственность. Она составляет около одного миллиарда гривен.
Читайте Новини.LIVE!