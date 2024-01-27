В Одесі з четвертої спроби продали склади біля "7 кілометра" — подробиці

Склади ДП "ТВК". Фото: Новини.LIVE

Фонд державного майна України здійснив успішний продаж майнового комплексу ДП "ТВК", розташованого поруч з одеським ринком "7-й кілометр". За склади вторгували понад сто мільйонів гривень.

Про це йдеться в опублікованому повідомленні пресслужби Фонду.

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Відомо, що це уже була четверта спроба продати майновий комплекс державного підприємства "ТВК". Попередні не зазнали успіху. Покупець, приватне підприємство "Рентсервіс-МСЛ", заплатить за нього понад 106 мільйонів гривень. Окрім цієї суми, до державного бюджету сплатять 21 мільйон ПДВ та 12 мільйонів поточної заборгованості.

Склад майнового комплексу

Майновий комплекс містить 39 одиниць нерухомого майна, серед яких адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, помпова станція та інші. Всі приміщення мають необхідну інфраструктуру та комунікації.

Діяльність підприємства "ТВК"

Зазначимо, що Державне підприємство "ТВК" спеціалізується на наданні складсько-торговельних послуг. Площа будівель та споруд, призначених для цієї діяльності, перевищує 35 тисяч квадратних метрів.

Учасники аукціону

Аукціон відбувся 26 січня, з одним учасником — приватним підприємством "Рентсервіс-МСЛ", яке є власністю Тетяни Терновської та зареєстроване в Одесі з 2012 року.

Нагадаємо, майно санаторію на курорті "Куяльник" Фонд держмайна України (ФДМУ) повернув у державну власність. Воно становить близько одного мільярда гривень.