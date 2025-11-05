Пятилетняя девочка выпала из окна в Одессе

Машина правоохранителей на месте падения ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

Сегодня утром, 5 ноября, в одном из домов в Одессе из окна выпала пятилетняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и призывают родителей внимательнее следить за детьми.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие произошло сегодня утром в одном из жилых домов на Люстдорфской дороге. Медики сообщили полиции, что из окна многоэтажки выпал ребенок. Предварительно известно, что жительница Березовского района приехала с пятилетней дочкой в гости к старшему сыну. Пока мать была в другой комнате, девочка в кухне вылезла на подоконник, открыла окно и выпала с шестого этажа. Медики оперативно доставили пострадавшую в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства инцидента. Правоохранители напоминают родителям о необходимости контролировать детей и устанавливать на окна специальные фиксаторы или блокираторы, чтобы предотвратить трагедии.

