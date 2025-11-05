П’ятирічна дівчинка випала з вікна в Одесі

Машина правоохоронців на місці падіння дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Сьогодні вранці, 5 листопада, в одному з будинків в Одесі з вікна випала п’ятирічна дівчинка. Дитину з травмами доправили до лікарні. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та закликають батьків уважніше стежити за дітьми.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі інциденту

Подія сталася сьогодні вранці в одному з житлових будинків на Люстдорфській дорозі. Медики повідомили поліції, що з вікна багатоповерхівки випала дитина. Попередньо відомо, що жителька Березівського району приїхала з п’ятирічною донькою в гості до старшого сина. Поки мати була в іншій кімнаті, дівчинка у кухні вилізла на підвіконня, відчинила вікно й випала з шостого поверху. Медики оперативно доставили постраждалу до лікарні.

На місце події прибули працівники поліції, які встановлюють точні обставини інциденту. Правоохоронці нагадують батькам про необхідність контролювати дітей і встановлювати на вікна спеціальні фіксатори або блокатори, щоб запобігти трагедіям.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Львівщині діти отримали хімічні опіки через вибух невідомого предмету. Також ми писали, що на Одещині п'яний водій влаштував аварію, в якій постраждали діти.