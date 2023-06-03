В Одессе зафиксировано загрязнение моря у пляжа "Отрада"

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 3 июня, в акватории Черного моря, рядом с пляжем "Отрада", наблюдается характерное пятно нефтепродуктов, размер которого пока неизвестен. Видео загрязнения быстро распространилось по сети.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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С целью установления происхождения загрязнения сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) осуществили сбор проб морской воды в зоне загрязнения для дальнейшего лабораторного анализа.

В настоящее время совместные работы проводятся сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон. Их целью является установление объема и источников загрязнения, а также уведомление соответствующих правоохранительных органов в установленном порядке.

Напомним, арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописано, кто и как будет контролировать его выполнение.