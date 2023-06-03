В Одесі зафіксовано забруднення моря біля пляжу "Відрада"

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 3 червня, в акваторії Чорного моря, поруч з пляжем "Відрада", спостерігається характерна пляма нафтопродуктів, розмір якої поки невідомий. Відео забруднення швидко поширилось мережею.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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З метою встановлення походження забруднення, співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) здійснили збір проб морської води у зоні забруднення для подальшого лабораторного аналізу.

На цю мить спільні роботи проводяться співробітниками Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Їх метою є встановлення обсягу та джерел забруднення, а також повідомлення відповідним правоохоронним органам у встановленому порядку.

Нагадаємо, орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів буде прописано, хто та як контролюватиме його виконання.