В Одессе погибла женщина с малолетним ребенком

Полиция трудится на месте трагедии. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе устанавливаются обстоятельства гибели матери с дочерью. Тела женщины с малолетним ребёнком обнаружили на Французском бульваре.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, горожанка вместе с дочерью выпала с балкона арендованной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома.

"Женщина жила с ребенком и мужчиной, который был на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла", — говорится в сообщении.

Подробности трагедии

По предварительным данным женщина была гражданкой России и находилась в Украине нелегально.

Также соседи отмечают, что женщина неоднократно угрожала соседям выскочить из окна.

Полные обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Предварительное событие квалифицировано как несчастный случай.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину за использование запретной символики. Житель города Рени закрепил на телевизионной антенне советские знаки. На крыше его дома была прикреплена металлическая эмблема с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.