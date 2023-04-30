Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі загинула жінка з малолітньою дитиною: деталі інциденту arrow

В Одесі загинула жінка з малолітньою дитиною: деталі інциденту

30 квітня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі загинула жінка з малолітньою дитиною
Поліція працює на місці трагедії. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі встановлюють обставини загибелі матері з донькою. Тіла жінки з малолітною дитиною виявили на Французькому бульварі.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, містянка разом з донечкою випала з балкона орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

"Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала", — йдеться у повідомленні. 

Подробиці трагедії

За попередніми даними, жінка була громадянкою Росії та перебувала в Україні нелегально.

Також сусіди зазначають, що жінка неодноразово погрожувала сусідам вискочити з вікна. 

Наразі повні обставини та причини інциденту встановлюються. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки. На даху його будинку була прикріплена металева емблема з зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB