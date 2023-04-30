В Одесі загинула жінка з малолітньою дитиною

Поліція працює на місці трагедії. Фото: Національна поліція України

В Одесі встановлюють обставини загибелі матері з донькою. Тіла жінки з малолітною дитиною виявили на Французькому бульварі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, містянка разом з донечкою випала з балкона орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

"Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала", — йдеться у повідомленні.

Подробиці трагедії

За попередніми даними, жінка була громадянкою Росії та перебувала в Україні нелегально.

Також сусіди зазначають, що жінка неодноразово погрожувала сусідам вискочити з вікна.

Наразі повні обставини та причини інциденту встановлюються. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки. На даху його будинку була прикріплена металева емблема з зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки.