В Одессе закупили инсулиновые помпы для детей с диабетом

Измерение уровня сахара. Фото: Одесский городской совет

В Одессе впервые закупили инсулиновые помпы на средства городского бюджета. Это медицинское оборудование необходимо детям с сахарным диабетом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, закупили медицинские устройства по программе "Здоровье".

Сколько помп получили

Сейчас в Одессе проживает 370 детей, больных инсулинозависимым диабетом 1 типа. Было создано письмо ожидания по медицинским показаниям и определена очередность установки помп. Первая их партия с расходниками была закуплена уже в июле, и начато их установление детям с диабетом 1 типа.

Новое медицинское оборудование. Фото: Одесский городской совет

Дети, получившие аппараты. Фото: Одесский городской совет

Чем полезна терапия

Насосная инсулинотерапия — это самый быстрый и эффективный метод компенсации диабета, обеспечивающий бесперебойное поступление нужного количества инсулина в организм без инъекций. Это комфортно для детей и родителей, а также предотвращает осложнения.

"Сегодня мы обеспечиваем новое качество жизни детей с диабетом и их семей. Это часть комплексной поддержки, которая предоставляется одесситам за счет городских программ", — отметила вице-мер Одессы Светлана Бедрега.

Диабет первого типа

Сахарный диабет 1 типа — это аутоиммунное состояние, при котором иммунные клетки организма человека атакуют и навсегда выключают свои же клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе.

Напомним, медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.

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