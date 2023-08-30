В Одесі закупили інсулінові помпи для дітей з діабетом

Вимірювання рівня цурку. Фото: Одеська міська рада

В Одесі вперше закупили інсулінові помпи коштом міського бюджету. Це медичне обладнання необхідне дітям з цукровим діабетом.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією міськради, закупили медичні пристрої за програмою "Здоров'я".

Скільки помп отримали

Наразі всього в Одесі мешкає 370 дітей, хворих на інсулінозалежний діабет 1 типу. Був створений лист очікування за медичними показаннями та визначена черговість установлення помп. Першу їхню партію з розхідниками було закуплено вже в липні, і наразі розпочато їх установлення дітям з діабетом 1 типу.

Нове медичне обладнання. Фото: Одеська міська рада

Діти, які отримали апарати. Фото: Одеська міська рада

Чим корисна терапія

Помпова інсулінотерапія — це найшвидший та найефективніший метод компенсації діабету, який забезпечує безперебійне надходження потрібної кількості інсуліну в організм без ін'єкцій. Це комфортно для дітей та батьків, а також запобігає ускладненням.

"Сьогодні ми забезпечуємо нову якість життя дітей з діабетом та їх сімей. Це — частина комплексної підтримки, яка надається одеситам коштом міських програм", — зазначила віцемер Одеси Світлана Бедрега.

Діабет першого типу

Цукровий діабет 1 типу — це аутоімунний стан, при якому імунні клітини організму людини атакують і назавжди вимикають свої ж клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі.

Нагадаємо, медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями.

Також ми писали, що в Україні можна отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".