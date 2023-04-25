В Одессе заминировали здание Киевского районного суда
Сегодня, 25 апреля, неизвестные сообщили о минировании Киевского районного суда в Одессе. На месте работают все службы и взрывотехники.
Об этом сообщили в Киевском районном суде.
"Происходит эвакуация посетителей и работников", — подчеркнули работники.
Отметим, что работа учреждения приостановлена. Всех рабочих суда вывели в безопасное место.
Что делать в "заминированном" здании
Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и, главное, не паниковать.
- важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, отделиться на безопасное расстояние;
- важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
- лучше позвонить по телефону на горячую линию СБУ или полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
- постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.
Напомним, на прошлой неделе поступило сообщение о минировании Малиновского суда. К счастью, информация оказалась фейковой. После проверки здания взрывотехниками работники учреждения вернулись к работе.