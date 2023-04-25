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В Одессе заминировали здание Киевского районного суда

25 апреля 2023 14:34
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе заминировали здание Киевского районного суда
Специалисты работают на месте. Фото: Киевский районный суд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 апреля, неизвестные сообщили о минировании Киевского районного суда в Одессе. На месте работают все службы и взрывотехники.

Об этом сообщили в Киевском районном суде.

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"Происходит эвакуация посетителей и работников", — подчеркнули работники.

Отметим, что работа учреждения приостановлена. Всех рабочих суда вывели в безопасное место.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и, главное, не паниковать.

  • важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, отделиться на безопасное расстояние;
  • важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
  • лучше позвонить по телефону на горячую линию СБУ или полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
  • постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, на прошлой неделе поступило сообщение о минировании Малиновского суда. К счастью, информация оказалась фейковой. После проверки здания взрывотехниками работники учреждения вернулись к работе.

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