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В Одесі замінували будівлю Київського районного суду

25 квітня 2023 14:34
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі замінували будівлю Київського районного суду
Спеціалісти працюють на місці. Фото: Київський районний суд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 квітня, невідомі повідомили про мінування Київського районного суду в Одесі. На місці працюють всі служби та вибухотехніки. 

Про це повідомили Київському районному суді. 

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"Відбувається евакуація відвідувачів та працівників", — наголосили працівники.

Зазначимо, що наразі робота установи призупинена. Усіх робітників суду вивели у безпечне місце.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, по змозі, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і, головне, не панікувати.

  • важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, відділитися на безпечну відстань;
  • важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
  • краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
  • постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, минулого тижня надійшло повідомлення про мінування Малиновського суду. На щастя, інформація виявилася фейковою. Після перевірки будівлі вибухотехніками, працівники установи повернулися до роботи. 
 

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