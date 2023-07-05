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В Одессе заминировали здание суда: что известно на этот момент

5 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе заминировали здание суда: что известно на этот момент
Взрывотехническая служба. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 5 июля, неизвестные сообщили о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Людей из здания эвакуировали.

Об этом сообщили в Малиновском районном суде.

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"Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы. Работа учреждения приостановлена. В настоящее время происходит эвакуация посетителей и работников суда", — говорится в сообщении.

Дела, несущие общественный резонанс

Сегодня, в 15:30, в Малиновском суде будут рассматриваться уголовное производство по обвинению мужчины в государственной измене. В результате досудебного расследования установлено, что указанный мужчина, занимавший должность начальника ГУ "Северная исправительная колония №90", активно способствовал подрывной деятельности РФ во время военного положения.

Он обеспечивал оккупантам беспрепятственный доступ к территории исправительной колонии путем допуска грузовиков, перевозивших сахар, муку и сигареты российского происхождения.

Кроме того, он указывал осужденным уничтожать маркировку на российских товарах с целью их дальнейшей реализации в Херсоне и Херсонской области. Муж также оказывал помощь оккупационным войскам, используя осужденных для ремонта военной техники в промышленной зоне, а также обеспечивал им помещение для отдыха в комнатах длительных свиданий.

В настоящее время проводится стадия допроса свидетелей, которая имеет целью собрать дополнительные доказательства совершенных преступлений.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо продвигаться вместе с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и главное — не паниковать.

  • Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, отделиться на безопасное расстояние;

  • важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
  • лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
  • постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который звонил по телефону на 102 и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.

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